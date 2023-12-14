Хавбек «Пари НН» Эдедем: в России мне нравится, но очень холодно!

Нигерийский полузащитник «Пари НН» Эссьен Эдедем рассказал об адаптации в команде Сергея Юрана. По словам футболиста, в России ему комфортно.

«Очень нравится (в России. — Прим. «Чемпионата»), но реально холодно! А, ещё язык очень сложный. Знаю только матерные слова — когда кто‑то употребляет их в мой адрес, буду так же отвечать в ответ. Я христианин. В плане адаптации в России было попроще, чем другим жителям Африки. Россия — прекрасное место для жизни. Никаких проблем, находясь здесь, я не испытывал, здесь классно жить, но дорого», — приводит слова Эдедема «Матч ТВ».

25-летний Эссьен Эдедем выступает за «Пари Нижний Новгород» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл три игры за основную команду нижегородцев в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. «Пари НН» после первого круга занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Юрана сыграют с «Факелом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта.