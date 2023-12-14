«Балтика» объявила об уходе капитана команды Аслана Дудиева

Калининградская «Балтика» на своём официальном сайте объявила об уходе защитника Аслана Дудиева. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Мы благодарим Аслана за всё, что было сделано на благо нашего клуба! Желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — написала пресс-служба «Балтики».

Напомним, Дудиев выступал за «Балтику» с 2018 по 2021 год, а потом ушёл из клуба. Однако летом 2023 года Аслан вернулся в калининградскую команду. Всего он провёл в составе «Балтике» пять сезон, за которые успел сыграть 103 матча и забил пять голов. В нынешнем сезоне Дудиев исполнял обязанности капитана команды.

«Балтика» ушла на зимний перерыв в сезоне на 15-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 15 очков за 18 матчей РПЛ.