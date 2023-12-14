Гвардиола: шесть побед в группе ЛЧ? Гендиректор «Ман Сити» и наш бюджет будут очень рады

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результатах своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Да, я счастлив, что нам удалось добыть шесть побед в шести матчах. Но больше всего счастлив генеральный директор и клубный бюджет», — приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Байковски в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» пробился в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. Английская команда за шесть матчей группового раунда забила голов больше, чем любой другой клуб (18).

На данный момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в английской Премьер-лиге. Подопечные Гвардиолы набрали 33 очка после 16 туров. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — четыре очка.