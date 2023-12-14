Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин рассказал, как начал работать в академии «Зенита»

Андрей Аршавин рассказал, как начал работать в академии «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, как начал работать в академии клуба из Санкт-Петербурга.

«Я не пробовал себя тренером. Просто так сложилось, что я был в тот момент советником Александра Ивановича (Медведева. – Прим. «Чемпионата»). Но в целом должность эта не предусматривает каких-то конкретных правил и обязательств. По большому счёту я был свободен. И Ваня Шабаров, на тот момент главный тренер академии, сказал, что у 2004 года не хватает тренера, на полгода он брать кого-то не хочет, а если у меня есть желание, то я могу помочь и увидеть всё изнутри», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Аршавин — воспитанник «Зенита». Профессиональную карьеру футболиста универсальный полузащитник завершил в 2018 году.

Материалы по теме
Аршавин: раздражает присутствие Быстрова в моей жизни, но приходится терпеть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android