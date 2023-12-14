Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне: тяжело много лет работать в одном клубе и продолжать получать удовольствие

Симеоне: тяжело много лет работать в одном клубе и продолжать получать удовольствие
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне намекнул на возможный уход из мадридского клуба.

«Я хочу быть честным: тяжело много лет работать в одном клубе и продолжать получать удовольствие. Я чувствую себя очень хорошо в Мадриде, и я уверен, что клуб всё ещё может становиться лучше. Однако непросто помогать «Атлетико» прогрессировать в Европе из года в год. Хотя данная задача является одной из главных», — приводит слова Симеоне Sky Sports.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Симеоне возглавляет «Атлетико» с конца 2011 года. Аргентинский специалист был самым высокооплачиваемым тренером мира. Под его руководством мадридский клуб завоевал восемь трофеев.

На данный момент «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» набрали 34 очка за 15 игр.

Материалы по теме
Президент «Атлетико»: пока мы ещё не близки к продлению контракта с Гризманном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android