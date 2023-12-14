Симеоне: тяжело много лет работать в одном клубе и продолжать получать удовольствие

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне намекнул на возможный уход из мадридского клуба.

«Я хочу быть честным: тяжело много лет работать в одном клубе и продолжать получать удовольствие. Я чувствую себя очень хорошо в Мадриде, и я уверен, что клуб всё ещё может становиться лучше. Однако непросто помогать «Атлетико» прогрессировать в Европе из года в год. Хотя данная задача является одной из главных», — приводит слова Симеоне Sky Sports.

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Симеоне возглавляет «Атлетико» с конца 2011 года. Аргентинский специалист был самым высокооплачиваемым тренером мира. Под его руководством мадридский клуб завоевал восемь трофеев.

На данный момент «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» набрали 34 очка за 15 игр.