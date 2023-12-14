Аршавин рассказал о философии, которую он старается прививать игрокам академии «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о философии, которую он старается прививать игрокам академии сине-бело-голубых.

«Моя философия — нужно приоритет давать передачам вперёд, нежели даже поперёк и назад, хотя я понимаю, что в футболе не бывает только игры вперёд. Быстро доставлять мяч в штрафную. Например, такой классический пример был, когда наш крайний нападающий обыгрывал защитника своего в центре поля, и мог подать, доходил до штрафной, опять убирал под себя, и там развлекался. Это всё детский футбол, то, что не прокатывает во взрослом.

По моей идеологии футбол должен быть эффективным, и в принципе, если честно, всё, что я подсказываю и говорю, то это похоже на Юрия Андреевича Морозова. Всё, что он мне говорил, к счастью или к сожалению, до сих пор работает», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».