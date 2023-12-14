Аршавин: может ли «Зенит» скупить всех? Скорее да, чем нет

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос, смог бы петербургский клуб скупить всех молодых звёзд в российском футболе.

«Может ли «Зенит» скупить всех? Ну, «Зенит» не ставил себе такую задачу, но я думаю, что, в принципе, если вложиться, то, по большому счету, скорее всего да, чем нет», — сказал Аршавин в новом видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем розыгрыше чемпионата России сине-бело-голубые к зимнему перерыву занимают лишь вторую строчку. В активе команды Сергея Семака 36 очков, набранные за 18 матчей. У лидера РПЛ — «Краснодара» — 38 очков в активе.