Тренер ПСВ Бош — о Хаверце: не нужно быть учёным, чтобы понимать, что Кай очень талантлив

Главный тренер ПСВ Петер Бош, работавший с футболистом «Арсенала» Каем Хаверцом в леверкузенском «Байере», высказался о немецком игроке «канониров».

«Не нужно быть учёным, чтобы понимать, что Кай очень, очень талантлив. Единственное, он очень скромный парень. Был вопрос, сможет ли он вообще добиться успеха в другой стране и в топ-клубе. Но он это сделал. Кай забил очень важный гол за «Челси» в финале Лиги чемпионов, сейчас он основной игрок «Арсенала». Хаверц — выдающийся, незаурядный футболист», — приводит слова Боша Arsenal Buzz в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 24-летний Хаверц провёл 16 матчей за «Арсенал» в рамках английской Премьер-лиги, забил три гола и сделал одну результативную передачу.