Гришин: работа тренером? Меня всё устраивает в ЦСКА, а куда-то ехать мне не хочется

Бывший футболист московского ЦСКА, а ныне ассистент тренера академии армейцев Александр Гришин заявил, что не помышляет об уходе из клуба.

«Меня всё устраивает в ЦСКА, мои планы связаны только с этим клубом и никаким другим. Мечты у всех тренеров одинаковые. Я попробовал поработать тренером — у меня получилось, но я понимаю, что буду работать в ЦСКА в любом качестве, потому что это мой родной клуб, который меня воспитал. Я должен отдать всё, что я умею, работать на той позиции, на которой меня видит клуб. Я москвич, нет смысла куда-то ехать. Каким-то чудом мне этого не хочется и не надо», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Во время карьеры футболиста Гришин выигрывал чемпионат СССР и Кубок страны.