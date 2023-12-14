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Хави раскритиковал игроков «Барселоны» за голы от «Антверпена»

Хави раскритиковал игроков «Барселоны» за голы от «Антверпена»
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Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал игроков своей команды за пропущенные голы от «Антверпена» (2:3) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Я не люблю говорить что-то плохое об отдельных игроках публично. Это остается внутри. Но они должны чувствовать себя лучше, быть более уверенными в себе. Индивидуальные ошибки стоили нам голов», — приводит слова Хави журналист Жорди Бланко Дуч в социальной сети X (бывший Twitter).

«Барселона» завершила групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/2024 на первом месте, записав в свой актив 12 очков. На втором месте финишировал «Порту», также набрав 12 очков. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится в ближайший понедельник, 18 декабря.

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