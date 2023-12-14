Лига 1 подтвердила дисквалификацию Головина на один матч из-за странного пункта регламента

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 16-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» из-за странного правила, которое действует в чемпионате Франции. Россиянин пропустит матч 16-го тура из-за жёлтой карточки, полученной в 14-м туре, информирует официальный сайт Лиги 1.

В игре 14-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (2:0) российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил жёлтую карточку, которая стала для него третьей за 10 последних матчей. Таким образом, согласно регламенту чемпионата, футболист должен пропустить одну игру из-за дисквалификации. Однако данная санкция вступила в силу лишь 12 декабря, поэтому Головин успел отыграть матч 15-го тура Лиги 1 после того, как получил жёлтую карточку, за которую должен быть дисквалифицирован.

Встреча «Монако» с «Лионом» состоится 15 декабря на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.