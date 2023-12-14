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Дмитрий Комбаров может возглавить «Спартак-2» и пригласить туда игроков «Звезды»

Дмитрий Комбаров может возглавить «Спартак-2» и пригласить туда игроков «Звезды»
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Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров может возглавить вторую команду «Спартака». При этом в дубль красно-белых может быть приглашена часть футболистов петербургского клуба, информирует Metaratings.

Ранее в СМИ появлялась информация, что новое руководство «Спартака» планирует возродить «Спартак-2», который был расформирован бывшим владельцем клуба Леонидом Федуном.

Напомним, Дмитрий Комбаров выступал за «Спартак» в бытность футболистом, с 2010 по 2019 год. В составе красно-белых он становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка. Суммарно Комбаров провёл за «Спартак» 270 матчей, забил 26 голов и отдал 42 результативных паса.

Тренерскую карьеру в «Звезде» Комбаров начал в июле 2022 года.

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