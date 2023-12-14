Аршавин назвал три главные проблемы академии «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал три главные проблемы академии сине-бело-голубых.

«Три главные проблемы академии? Медицина, охрана и столовая, вот с чем я здесь борюсь. В моём понимании у нас всё должно быть лучше. Мы, к сожалению, не во всём лучшие», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Андрей Аршавин — воспитанник «Зенита». За первую команду россиянин начал выступать в 1999 году, а в 2009-м перебрался в лондонский «Арсенал». Вместе с «Зенитом» Аршавин трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Профессиональную карьеру футболиста универсальный полузащитник завершил в 2018 году, его последним клубом стал «Кайрат».