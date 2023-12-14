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«Челси» попросил Чалобу искать себе новый клуб

«Челси» попросил Чалобу искать себе новый клуб
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Защитник «Челси» Трево Чалоба, вероятнее всего, покинет лондонский клуб в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «аристократы» больше не нуждаются в услугах 24-летнего футболиста. Клуб уведомил представителей игрока в необходимости начать поиски вариантов продолжения карьеры для своего клиента. Отмечается, что на английского защитника продолжают претендовать «Тоттенхэм» и «Рома».

В текущем сезоне Чалоба не провёл ни одного матча за «Челси» из-за травмы. В прошлом году защитник сыграл в 33 встречах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Челси» избавиться ещё от трёх футболистов.

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