Хавбек «Пари НН» Эдедем: Юран — хороший тренер, он может зарядить в раздевалке

Нигерийский полузащитник «Пари НН» Эссьен Эдедем высказался о главном тренере нижегородцев Сергее Юране и рассказал, чем его привлёк вариант с переездом в Россию.

«Перед тем как перейти в команду, я смотрел их игры на YouTube, меня впечатлил футбол, который они показывают. У нас сплочённый коллектив, обожаю своих одноклубников, каждый из нас уважает друг друга. Мы можем играть в хороший футбол. Уже как минимум это привлекает. Юран — хороший тренер, он может зарядить в раздевалке, сказать нужные слова. На тренировках царит хорошая атмосфера, улыбки, мы любим коуча», — приводит слова Эдедема «Матч ТВ».

25-летний Эссьен Эдедем выступает за «Пари Нижний Новгород» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл три игры за основную команду нижегородцев в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. «Пари НН» после первого круга занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Юрана сыграют с «Факелом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта.