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«Балтика» объявила о назначении нового шеф-скаута, который имеет опыт работы в Финляндии

«Балтика» объявила о назначении нового шеф-скаута, который имеет опыт работы в Финляндии
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Калининградская «Балтика» объявила об изменения в селекционном отделе. Так, новым шеф-скаутом клуба стал Павел Набойщиков, работавший ранее на скаутских должностях в «Пари Нижнем Новгороде» и финском «ХИКе», информирует «Балтика» в клубном телеграм-канале.

«Приветствуем в Балтийских рядах и желаем успехов в нашем клубе!» — написала пресс-служба калининградцев.

Карьера Павла Набойщикова в футбольной сфере началась в 2018 году в московском «Локомотиве», где он занимался скаутингом молодых игроков. В 2019 году Набойщиков переехал в финский «ХИК», с которым выиграл несколько трофеев. С июля 2022 года специалист работал в «Пари Нижнем Новгороде» скаутом первой команды.

Ранее сегодня «Балтика» объявила об уходе из команды капитана.

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