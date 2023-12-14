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Арбитр Карасёв заработал больше 3 млн рублей в первой части сезона-2023/2024

После первой половины футбольного сезона в РПЛ судья Сергей Карасёв заработал 3,16 млн рублей. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Карасёв обеспечил себе первое место рейтинга за счёт Суперкубка России, где получил 300 тыс. рублей. На втором месте находится Павел Кукуян, который суммарно заработал 2,97 млн рублей.

Первая десятка арбитров, больше всех заработавших в этом сезоне, выглядит следующим образом:

1. Сергей Карасёв (3,16 млн).

2. Павел Кукуян (2,97 млн).

3. Алексей Сухой (2,95 млн).

4. Рафаэль Шафеев (2,71 млн).

5. Евгений Кукуляк 2,67 млн).

6. Кирилл Левников (2,63 млн).

7. Сергей Иванов (2,40 млн).

8. Владимир Москалёв (2,30 млн).

9. Артём Любимов (2,28 млн).

10. Василий Казарцев (2,18 млн).

*В подсчёте учитывались доходы российских судей в первой части сезона-2023/2024 (гонорары от работы на матчах РПЛ и выплаты за Фонбет Кубок России, Суперкубок-2023, матчи Первой лиги, а также положенные арбитрам оклады).