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Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: Заир-Эмери — великолепный игрок, я им очень горжусь

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: Заир-Эмери — великолепный игрок, я им очень горжусь
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о полузащитнике команды Уоррене Заир-Эмери, который отличился в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:1).

«Уоррен Заир-Эмери — великолепный игрок, я горжусь им. Он парижанин и хочет остаться здесь, он важен для нас. Уоррен провёл отличный матч», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Адриан Гренье в социальной сети X (бывший Twitter).

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграл выездную ничью с дортмундской «Боруссией» (1:1). По итогам группового этапа парижане с восемью очками заняли второе место в группе, опередив «Милан» только по результатам личных встреч. Победа в квартете досталась немецкому клубу, набравшему 11 очков.

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