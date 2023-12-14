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Чернов — о трансферах «Спартака»: нам никто не нужен, у нас всё хорошо

Чернов — о трансферах «Спартака»: нам никто не нужен, у нас всё хорошо
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Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что красно-белым не нужно усиление состава. По мнению футболиста, у «Спартака» большие шансы бороться за лидерские позиции в Российской Премьер-Лиге после зимнего перерыва. Чернов заявил, что если «Спартак» и дальше будет продолжать так играть, то у красно-белых всё будет хорошо.

«Кого из игроков «Крыльев Советов» позвал бы в «Спартак»? Нам никто не нужен. У нас всё хорошо. Все, кто нужен был, пришли. У нас большие шансы во второй половине сезона бороться за лидерство. Всё нормально. Если дальше будем так же играть, всё будет хорошо», — приводит слова Никиты Чернова интернет-портал Sport24.

Напомним, до перехода в «Спартак» Чернов выступал за «Крылья Советов».

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