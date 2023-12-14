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Гризманн: хочу, чтобы «Атлетико» был моим последним клубом в Европе

Гризманн: хочу, чтобы «Атлетико» был моим последним клубом в Европе
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Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не хотел бы переходить в какой-либо другой европейский клуб.

«Я хочу, чтобы «Атлетико» был моим последним клубом в Европе. А затем я бы мог насладиться футболом в других местах. У меня есть желание продолжать играть здесь, я нахожусь на том уровне, который нужен команде. Посмотрим, дадут ли мне шанс, но здесь много хороших игроков. Посмотрим, как будут развиваться события по ходу сезона», — приводит слова Гризманна Atletico Universe в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 32-летний Гризманн отыграл 15 матчей за «матрасников» в рамках чемпионата Испании, забил девять голов и сделал две результативные передачи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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