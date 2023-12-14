Вратарь «Краснодара» Сафонов попал в число номинантов на премию «Спортсмен Кубани — 2023»

Голкипер «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов попал в число претендентов на награду лучшему спортсмену Кубани по итогам 2023 года.

В 2022 году лучшим спортсменом Краснодарского края стал баскетболист «Локомотива-Кубани» Андрей Мартюк. Матвей Сафонов — воспитанник футбольного клуба «Краснодар». За первую команду российский голкипер выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

«Краснодар» после первого круга РПЛ сезона-2023/2024 занимает первое место, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В ближайшем матче внутреннего первенства команда Владимира Ивича сыграет с «Рубином» на домашней арене.