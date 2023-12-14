«Сёмин угрожал его уничтожить!» Евсиков назвал самого странного легионера «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Денис Евсиков ответил на вопрос, кого считает самым странным легионером железнодорожников. Он выделил Джейкоба Лекхето, который никогда не возвращался вовремя после отпуска и всегда рассказал невероятные истории из Африки.

«Кто был самым странным легионером «Локомотива»? Самым забавным был как раз Лекхето. Веселый парень, вечно на позитиве. Но у него постоянно была одна и та же проблема — никогда не возвращался из отпуска вовремя. Палыч каждый раз ругался: «Приедет — я его уничтожу! Будет у меня бесплатно играть». Но в итоге ни разу не оштрафовал.

Джейкоб прилетал из Африки и рассказывал какие-то невероятные истории. То тигр напал на его родственника, то крокодил укусил брата за руку. Палыч все это слушал и прощал его: «Ну как я его оштрафую, у него трагедия в семье!» — приводит слова Евсикова Sport24.

Евсиков успел поиграть за «Локомотив» всего полгода. Денис не сумел закрепиться в стане железнодорожников и ушёл в «Терек».