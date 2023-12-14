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«Сёмин угрожал его уничтожить!» Евсиков назвал самого странного легионера «Локомотива»

«Сёмин угрожал его уничтожить!» Евсиков назвал самого странного легионера «Локомотива»
Джейкоб Лекхето
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Бывший футболист «Локомотива» Денис Евсиков ответил на вопрос, кого считает самым странным легионером железнодорожников. Он выделил Джейкоба Лекхето, который никогда не возвращался вовремя после отпуска и всегда рассказал невероятные истории из Африки.

«Кто был самым странным легионером «Локомотива»? Самым забавным был как раз Лекхето. Веселый парень, вечно на позитиве. Но у него постоянно была одна и та же проблема — никогда не возвращался из отпуска вовремя. Палыч каждый раз ругался: «Приедет — я его уничтожу! Будет у меня бесплатно играть». Но в итоге ни разу не оштрафовал.

Джейкоб прилетал из Африки и рассказывал какие-то невероятные истории. То тигр напал на его родственника, то крокодил укусил брата за руку. Палыч все это слушал и прощал его: «Ну как я его оштрафую, у него трагедия в семье!» — приводит слова Евсикова Sport24.

Евсиков успел поиграть за «Локомотив» всего полгода. Денис не сумел закрепиться в стане железнодорожников и ушёл в «Терек».

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