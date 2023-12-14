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ЦСКА объявил имена соперников по товарищеским матчам на зимних сборах

ЦСКА объявил имена соперников по товарищеским матчам на зимних сборах
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ПФК ЦСКА объявил, с кем сыграет на предстоящих зимних сборах. Так, армейцы проведут товарищеские матч с «Торпедо», «Химками», «Родиной» и узбекским «Андижаном».

«Игра с черно-белыми пройдет в Абу-Даби 25 января. С «Родиной» команда проведет матч 16 февраля, а с «Химками» — 20 февраля, обе встречи пройдут в Турции. С «Андижаном» ПФК ЦСКА сыграет 1 февраля также в Турции», — написала пресс-служба ПФК ЦСКА в клубном телеграм-канале.

В армейском клубе отметили, что это ещё не все соперниками, с которыми ЦСКА сыграет на зимних сборах. Однако имена остальных оппонентов будут объявлены дополнительно.

Напомним, ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 28 очков в 18 матчах.

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