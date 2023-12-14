Каррагер — о Салиба: Вильям становится лучшим защитником не только в АПЛ, но и в Европе

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер высказался о центральном защитнике лондонского «Арсенала» Вильяме Салиба.

«Вильям Салиба постепенно становится одним из лучших центральных защитников не только в этой стране, но и, возможно, в Европе. Фантастический игрок», — приводит слова Каррагера Arsenal Buzz в социальной сети X (бывший Twitter).

В нынешнем сезоне 22-летний Салиба провёл 16 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника «Арсенала» в € 70 млн. Действующий контракт французского футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года.