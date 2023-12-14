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Канчельскис: ведём переговоры с «Мурас Юнайтед» — в ближайшее время вопрос будет закрыт

Канчельскис: ведём переговоры с «Мурас Юнайтед» — в ближайшее время вопрос будет закрыт
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Бывший генеральный директор казахстанского «Тобола» Андрей Канчельскис подтвердил, что возглавит киргизский «Мурас Юнайтед».

«Информация о моих переговорах с «Мурас Юнайтед» — правда. Мы ведём переговоры. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт, потому что все понимают, что впереди предсезонная подготовка, надо готовиться и формировать команду. Когда контракт будет подписан, тогда можно что-то говорить», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в конце ноября Канчельскис покинул казахстанский «Тобол», в котором находился с лета 2023 года. Вскоре появилась новость, что российский специалист возглавит киргизский «Мурас Юнайтед».

Ранее 54-летний россиянин работал в качестве тренера в «Торпедо-Зил» Москва, «Уфе», «Волге НН», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре».

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