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«Спартак» включит Промеса в список на сбор в ОАЭ

Московский «Спартак» включит нидерландского игрока команды Квинси Промеса в список на зимний сбор, который пройдёт в ОАЭ, сообщает «РБ Спорт».

Красно-белые соберутся в Москве после отпуска в начале января, где пройдут медосмотр. Уже 22 января команда отправится в ОАЭ.

Напомним, в прошлом году Промес пропустил все три зимних сбора «Спартака», которые проходили в ОАЭ и Турции. При этом он тренировался индивидуально в Москве. По информации СМИ, Квинси пропускал сборы из-за проблем с законом Нидерландов.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв на пятом месте. После 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 30 очков.

Промес в нынешнем сезоне сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.