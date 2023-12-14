Источник: президент «Барселоны» по-прежнему доверяет Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сохраняет доверие к главному тренеру каталонцев Хави. Об этом сообщает журналист Ллуис Мигельсанц в своих социальных сетях.

По сведениям источника, Лапорта по-прежнему уверен в Хави. Руководство клуба понимает, что у Эрнандеса достаточно заслуг, чтобы выбраться из кризисной ситуации. Совет директоров знает, что Хави — идеальный тренер для сине-гранатовых. Однако в то же время боссы «блауграны» хотят, чтобы уровень игры команды стал выше в ближайших матчах.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Барселона» рассматривает вариант с отставкой главного тренера Хави, соглашение которого с каталонцами рассчитано до июня 2025 года.

Напомним, после 16 туров чемпионата Испании по футболу «Барселона» имеет в собственном активе 34 очка. Она занимает четвертое место в турнирной таблице.

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