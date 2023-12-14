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Полиция Венгрии арестовала фанатов перед матчем ЛК «Ференцварош» — «Фиорентина»

Полиция Венгрии арестовала фанатов перед матчем ЛК «Ференцварош» — «Фиорентина»
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Полиция Венгрии арестовала болельщиков команд перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Конференций «Ференцварош» — «Фиорентина», который пройдёт 14 декабря, сказано в соцсетях.

По информации источника, полиция Будапешта остановила фанатов, так как они были в масках и везли с собой различные опасные предметы: ножи, металлические стержни, рукоятки инструментов и пиротехнические устройства.

По итогу двое венгров и один итальянец были задержаны, а затем обвинены в хранении предметов особо опасных для общественной безопасности.

На данный момент после пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги конфернций «Ференцварош» располагается на второй строчке с девятью очками. «Фиорентина» возглавляет группу с 11 очками.

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