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Юрий Сёмин назвал открытия первой части РПЛ

Юрий Сёмин назвал открытия первой части РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин рассказал, какие игроки были лучшими по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мне очень понравился футболист ЦСКА Файзуллаев. Он здорово играет. Ещё в этой части чемпионата понравился Тюкавин. Открытие года в РПЛ? Назову того же Файзуллаева. Разочарование года? Моё мнение может быть не справедливым. Поэтому называть фамилию я не буду», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за динамовцев 23 матча во всех турнирах, где отметился девятью мячами и шестью голевыми передачами.

Полузащитник красно-синих Файзуллаев принял участие в 24 играх во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт четыре гола и десять результативных передач.

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