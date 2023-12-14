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Месси, Холанд и Мбаппе — претенденты на звание лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА

Месси, Холанд и Мбаппе — претенденты на звание лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА
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Игрок американского «Интер Майами» Лионель Месси, нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе и футболист английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд являются претендентами на звание лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

Аргентинский нападающий Месси в этом году выиграл награду «Золотой мяч», которая стала для него восьмой в карьере. При этом Холанд по итогу голосований занял второе место, а Мбаппе вошёл в тройку.

Лео в этом году стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», выиграл Суперкубок Франции и принёс первый трофей Кубок лиг для «Интер Майами».

Мбаппе также выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, при этом нападающий был признан лучшим игроком Лиги 1, а также стал лучшим бомбардиром.

Эрлинг вместе с «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, а также был признан лучшим игроком года по версии УЕФА.

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