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Сёмин: вернуться к тренерству? Нужно получить лицензию, а дальше жизнь покажет

Сёмин: вернуться к тренерству? Нужно получить лицензию, а дальше жизнь покажет
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Известный российский футбольный специалист Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном возвращении к тренерству.

«Вернуться к тренерству? Во-первых, сейчас нужно ещё получить лицензию. Сейчас идёт обучение. А дальше жизнь покажет и будем думать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Последним клубом 76-летнего Юрия Сёмина был «Ростов». Южан он возглавлял с 4 августа по 25 сентября 2021 года.

Напомним, Юрий Сёмин известен по работе в сборной России по футболу, московском «Локомотиве» и киевском «Динамо». В своей тренерской карьере отечественный специалист в общей сложности сумел завоевать 14 трофеев с различными клубами. Вместе с «Локомотивом» он трижды выиграл чемпионат России.

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