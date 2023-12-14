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Эрмосо, которую поцеловал глава федерации, номинирована на звание лучшей футболистки года

Эрмосо, которую поцеловал глава федерации, номинирована на звание лучшей футболистки года
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Были объявлены имена трёх финалисток, претендующих на получение награды лучшей футболистке 2023 года по версии ФИФА. На награду будут претендовать полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати, футболистка мадридского «Реала» Линда Кайседо и игрок сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

30 октября полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати выиграла «Золотой мяч» — 2023 среди женщин. В текущем сезоне сезоне 25-летняя испанка приняла участие в 14 матчах «Барселоны», в которых забила восемь голов и отдала шесть результативных передач.

18-летняя колумбийка Кайседо сыграла в 12 встречах за «Реал», отметившись одним голом и пятью ассистами.

33-летняя Эрмосо, выступающая за «Пачуку», провела девять игр в чемпионате Мексики и забила три гола.

Обладатель этой награды, присуждаемой лучшей футболистке в период с 1 августа 2022 года по 20 августа 2023 года, дате финала женского чемпионата мира по футболу, будет определён на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.

Напомним, женская сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу в 2023 году. Во время вручения золотых медалей игрокам команды Луис Рубиалес поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо. После данного инцидента футбольный функционер подвергся общественной критике. Более того, он был вынужден подать в отставку с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), в то время как Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

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