Эрмосо, которую поцеловал глава федерации, номинирована на звание лучшей футболистки года

Были объявлены имена трёх финалисток, претендующих на получение награды лучшей футболистке 2023 года по версии ФИФА. На награду будут претендовать полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати, футболистка мадридского «Реала» Линда Кайседо и игрок сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

30 октября полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати выиграла «Золотой мяч» — 2023 среди женщин. В текущем сезоне сезоне 25-летняя испанка приняла участие в 14 матчах «Барселоны», в которых забила восемь голов и отдала шесть результативных передач.

18-летняя колумбийка Кайседо сыграла в 12 встречах за «Реал», отметившись одним голом и пятью ассистами.

33-летняя Эрмосо, выступающая за «Пачуку», провела девять игр в чемпионате Мексики и забила три гола.

Обладатель этой награды, присуждаемой лучшей футболистке в период с 1 августа 2022 года по 20 августа 2023 года, дате финала женского чемпионата мира по футболу, будет определён на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.

Напомним, женская сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу в 2023 году. Во время вручения золотых медалей игрокам команды Луис Рубиалес поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо. После данного инцидента футбольный функционер подвергся общественной критике. Более того, он был вынужден подать в отставку с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), в то время как Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.