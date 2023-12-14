Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «УСМ Алжир» отклонил предложение ЦСКА по Айсауи

Источник: «УСМ Алжир» отклонил предложение ЦСКА по Айсауи
Комментарии

Спортивный директор африканского «УСМ Алжир» Туфик Куричи заявил, что команда отклонила предложение московского ЦСКА по трансферу игрока клуба Сидахмеда Айсауи.

«Мы сочли целесообразным не отпускать Сидахмеда Айсауи ни на каких условиях, поскольку считаем, что этот игрок обладает очень большим техническим потенциалом, который необходим нашему клубу», — приводит слова Куричи Sport24.

Напомним, ранее появилась информация, что армейский клуб хотел арендовать Айсауи до конца сезона МИР Российской Премьер Лиги с правом выкупа. Сидахмед является центральным атакующим полузащитником и выступает в молодёжной команде.

ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 28 очков в 18 матчах.

Материалы по теме
Эксклюзив
Полузащитник ЦСКА Ермаков близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android