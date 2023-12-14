Источник: «УСМ Алжир» отклонил предложение ЦСКА по Айсауи

Спортивный директор африканского «УСМ Алжир» Туфик Куричи заявил, что команда отклонила предложение московского ЦСКА по трансферу игрока клуба Сидахмеда Айсауи.

«Мы сочли целесообразным не отпускать Сидахмеда Айсауи ни на каких условиях, поскольку считаем, что этот игрок обладает очень большим техническим потенциалом, который необходим нашему клубу», — приводит слова Куричи Sport24.

Напомним, ранее появилась информация, что армейский клуб хотел арендовать Айсауи до конца сезона МИР Российской Премьер Лиги с правом выкупа. Сидахмед является центральным атакующим полузащитником и выступает в молодёжной команде.

ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 28 очков в 18 матчах.