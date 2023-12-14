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Флориан Вирц не покинет «Байер» в 2024 году — Хау

Флориан Вирц не покинет «Байер» в 2024 году — Хау
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Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц принял решение остаться в «Байере» на следующий год. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Керри Хау.

По сведениям источника, игрок считает, что ещё не готов к следующему шагу в карьере. Он собирается ещё год отыграть в леверкузенском клубе, чтобы закрепиться на топовом уровне. Отмечается, что за Флорианом следят такие клубы, как «Бавария», «Барселона» и «Ливерпуль».

Напомним, 20-летний Вирц является игроком «Байера» с 2020 года. Его действующее соглашение с клубом из Германии рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 100 млн. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче во всех официальных турнирах за клуб. Флориан записал в собственный актив 7 голов и 10 результативных передач.

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