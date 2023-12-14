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«Рома» – «Шериф»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

«Рома» – «Шериф»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
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Сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 встретятся итальянская «Рома» и молдавский «Шериф». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Лига Европы . Группа G. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды объявили стартовые составы на предстоящую игру.

«Рома»: Свилар, Челик, Льоренте, Кристанте, Карсдорп, Саншеш, Ауар, Бове, Залевски, Лукаку, Белотти.

«Шериф»: Коваль, Товар, Гарананга, Артундуага, Апостолакис, Рикардиньо, Пауто, Бадоло, Талал, Мбекели, Анкейе.

Напомним, после пяти туров группового этапа Лиги Европы «Рома» имеет в собственном активе 10 очков. Клуб из Рима, который уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира, располагается на второй строчке в турнирной таблице квартета G. «Шериф» заработал лишь одно очко – он уже потерял все шансы на попадание в евровесну.

Турнирная таблица Лиги Европы
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