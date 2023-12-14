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«Юнион» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы

«Юнион» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы
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Сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 встретятся бельгийский «Юнион» и английский «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Лотто Парк — Констант ван ден Сток» в Брюсселе, Бельгия. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Группа E. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 20:45 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Юнион»: Морис, Мак Аллистер, Матида, Бёрджесс, Кастро-Монтес, Лапуссен, Амоура, Лазар, Нильссон, Пуэртас, Садики.

«Ливерпуль»: Келлехер, Конате, Чемберс, Куанса, Брэдли, Эндо, Гордон, Джонс, Доук, Эллиот, Гакпо.

В первом матче между этими командами, в рамках второго тура группового этапа, победу одержали подопечные Юргена Клоппа. Встреча завершилась со счётом 2:0.

После пяти сыгранных туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу группы Е. В активе англичан 12 очков. «Юнион» после аналогичного количества матчей набрал пять очков и расположился на третьем месте.

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