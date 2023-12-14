Женщина-арбитр впервые будет обслуживать матч АПЛ

40-летняя Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в английской Премьер-лиге. Она будет обслуживать матч 18-го тура чемпионата Англии между лондонским «Фулхэмом» и «Бёрнли», который состоится 23 декабря. Об этом сообщает ВВС.

Также сообщается, что Сэм Эллисон будет работать на матче высшей лиги Англии в декабре и станет первым чернокожим арбитром Премьер-лиги за последние 15 лет. Он будет работать на матче 19-го тура АПЛ между «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун» 26 декабря. Отметим, что ни один темнокожий или азиатский арбитр не был главным в игре Премьер-лиги с 2008 года.

В июле Футбольная ассоциация Англии (FA) изложила планы по набору на 50% больше судей из «исторически недопредставленных» слоёв населения к 2026 году, намереваясь за три года увеличить число судей-женщин на 1000 человек, а также увеличить процент судей из числа чернокожих или азиатов на всех уровнях футбола.

Уэлч уже вошла в историю, когда в ноябре стала первой женщиной, работавшей в Премьер-лиге в качестве судьи. Она исполнила роль четвёртого арбитра в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» (1:0).