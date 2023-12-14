Абубакар: «Бешикташ» прислал мне письмо, подтверждающее мою интеграцию в состав

Нападающий сборной Камеруна и «Бешикташа» Венсан Абубакар отреагировал на слухи распространяемые из-за ситуации с отстранением от турецкой команды, а также заявил, что клуб собирается вернуть его в состав.

«Давайте прекратим эти бредовые обвинения прямо сейчас. Я не делал никаких процедур для волос в этом сезоне! Я лечил волосы прошлым летом, после окончания прошлого сезона и перед началом предсезонной подготовки!

В этом сезоне у меня не было ни одной ссоры или недисциплинированного поведения ни с кем в клубе! Ничего! В этом сезоне я забил 11 голов и отдал три ассиста. Во второй половине прошлого сезона я забил 13 голов. И самое главное, я всегда отдаю все свои силы и концентрацию для команды каждую минуту, когда я нахожусь на контракте.

Клуб уже оценил ситуацию и прислал мне письмо, подтверждающее мою интеграцию (обратно в состав. — Прим. «Чемпмионата») так что, пожалуйста, прекратите ложные обвинения, которые могут стать предметом судебных разбирательств, и позвольте мне делать свою работу», — говорится в заявлении футболиста в соцсетях.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что турецкий клуб будет готов продать Абубакара «Спартаку» за € 5 млн. Красно-белые планируют приобрести камерунского нападающего в период зимнего трансферного окна. В нынешнем сезоне Абубакар принял участие в 22 матчах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами.