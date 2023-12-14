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«Севилья» — худшая команда ЛЧ по среднему чистому игровому времени команды

«Севилья» — худшая команда ЛЧ по среднему чистому игровому времени команды
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Испанская «Севилья» занимает последнее место по среднему чистому игровому времени команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Соответствующую статистику приводит телеграм-канал Opta Sports. Лидирует в рейтинге английский «Манчестер Сити».

Показатели испанского клуба по данному параметру составляют 52:52, что составляет 53,3%. Также в пятёрку худших команд по среднему чистому игровому времени входит турецкий «Галатасарай» (53:27 (54,6%)), «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян (53:29 (55,5%)), сербская «Црвена Звезда» (53:42 (55%)) и нидерландский ПСВ (54:50 (56,1%)).

Напомним, «Севилья» заняла последнее место в группе В, в которой также выступали «Арсенал», ПСВ и «Ланс». В активе испанской команды два набранных очка.

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