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Стало известно, сколько «Барселона» заработала за групповой этап ЛЧ-2023/2024

Стало известно, сколько «Барселона» заработала за групповой этап ЛЧ-2023/2024
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Каталонская «Барселона» заработала € 71,53 млн по итогам группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. Об этом сообщает AS.

Данную сумму сине-гранатовые получили благодаря попаданию в плей-офф, призовым за результаты матчей, а также бонусам, которые начисляются в зависимости от коэффициентов клуба на основе его выступлений в турнире за последние 10 лет.

Напомним, каталонская «Барселона» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА попала в квартет H. Соперниками сине-гранатовых стали «Порту», «Шахтёр» и «Антверпен». В шести играх подопечные Хави сумели добыть четыре победы (в двух матчах они проиграли). Таким образом, «Барселона» заработала 12 очков. Она заняла первое место в турнирной таблице и вышла в плей-офф ЛЧ.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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