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«Ювентус» интересуется форвардом «Байера» Бонифасе

«Ювентус» интересуется форвардом «Байера» Бонифасе
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Туринский «Ювентус» определил нападающего Виктора Бонифасе из леверкузенского «Байера» в качестве своей приоритетной трансферной цели, в случае продажи сербского форварда Душана Влаховича. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на печатное издание Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб готов продать Влаховича следующим летом, однако в последние недели туринцы пытаются договориться о новом соглашении с Душаном. В июле зарплата нападающего вырастет до € 12 млн за сезон, и клуб хочет распределить эту сумму на более длительный контракт.

Переговоры с окружением Влаховича продвигаются медленно, и он, вероятно, не захочет соглашаться на более низкую зарплату в новом долгосрочном контракте, поэтому продажа следующим летом начинает выглядеть для «старой синьоры» реальной возможностью.

Также сообщается, что директор «Ювентуса» Криштиану Джунтоли является поклонником Бонифасе и считает, что нападающий может стать сильным дополнением к команде Массимилиано Аллегри.

В текущем сезоне 22-летний футболист забил 14 голов и отдал семь результативных передач в 21 матче за леверкузенский «Байер». Его рыночная стоимость оценивается в € 40 млн.

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