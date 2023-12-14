«Его ждёт крах». Василий Уткин — о возможном назначении испанца Морено в «Сочи»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал возможный приход главного тренера Роберта Морено в «Сочи».

«Если Роберт Морено возглавит Сочи, то его ждёт крах. Ну если только клуб не купит 7-10 новых игроков.

Морено — книжник. Он очень умный, но у него проблемы с коммуникацией. Сплотить команду, пересоздать её — он никогда не решал такой задачи.

Кстати, в единственном его карьерном успехе, в сборной Испании, где он изначально был ассистентом, Морено подменял Луиса Энрике, у которого умирала от тяжёлой болезни дочь — он тоже не решал проблем коллектива.

А вообще он нигде не проработал долго. Кстати, не помню успешного главного тренера — испанца в России», — написал Уткин в социальной сети.

Напомним, ранее появилась информация, что Морено возглавит «Сочи», а сам специалист хочет тренировать российский клуб и даже отказал ради него сборной Косово.

46-летний специалист был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании. Потом он возглавил испанскую национальную команду, а также тренировал «Монако» и «Гранаду».