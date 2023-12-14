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«Юнион» — «Ливерпуль»: англичане уступают после первого тайма

«Юнион» — «Ливерпуль»: англичане уступают после первого тайма
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В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречаются бельгийский «Юнион» и английский «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Лотто Парк — Констант ван ден Сток» в Брюсселе, Бельгия. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма англичане уступают со счётом 1:2.

Лига Европы . Группа E. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 20:45 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Амура – 32'     1:1 Куанса – 40'     2:1 Пуэртас – 43'    

Первый гол в матче был забит на 32-й минуте — отличился нападающий «Юниона» Мохамед Амура. На 40-й минуте «Ливерпуль» сравнял счёт благодаря голу 20-летнего защитника Джарелла Куансы. Однако всего через три минуты бельгийцы вновь вышли вперёд. Забитый мяч на счету швейцарца Кэмерона Пуэртаса.

В первом матче между этими командами, который состоялся в рамках 2-го тура группового этапа, победу одержали подопечные Юргена Клоппа. Та встреча завершилась со счётом 2:0.

После пяти туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу группы Е и обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. В активе англичан 12 очков. «Юнион» после аналогичного количества матчей набрал пять очков и располагается на третьем месте.

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