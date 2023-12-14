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Opta обновила шансы команд на чемпионство в АПЛ

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов АПЛ на чемпионство.

Наибольшие шансы на победу в чемпионате имеет «Манчестер Сити» — 47,8%. Однако ещё в августе команда Хосепа Гвардиолы имела шансы на победу в АПЛ – 90,2%.

Главным конкурентом «горожанам» является «Ливерпуль» — 31,5%. С августа подопечные Юргена Клоппа увеличили шанс на чемпионство с 3,5%.

В тройку лидеров входит лондонский «Арсенал» — 16,6%. Ещё в начале сезона игроки Микеля Артеты могли победить в АПЛ с шансом 4,1%.

Далее располагаются «Астон Вилла» (сейчас – 4,1%, раньше – 0,04%) и «Тоттенхэм» (сейчас – 0,06%, раньше – 0,01%).

На данный момент лидером АПЛ после 16 сыгранных матчей является «Ливерпуль» с 37 очками. Далее располагаются «Арсенал» (36), «Астон Вилла» (35), «Манчестер Сити» (33) и «Тоттенхэм» (30).