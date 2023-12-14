Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шесть футболок Месси были проданы на аукционе за € 7 млн

Шесть футболок Месси были проданы на аукционе за € 7 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Шесть футболок нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в которых он играл на чемпионате мира — 2022 в Катаре, были проданы на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке. Общая стоимость всех экземпляров составила чуть больше € 7 млн.

Окончательная цена за футболки, которые были надеты во время первого тайма одного из матчей Аргентины на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, стала самой высокой ценой за спортивную памятную вещь в этом году, говорится в сообщении Sotheby's.

Sotheby's надеялся, что футболки Месси смогут установить аукционный рекорд среди спортивных памятных вещей, носимых во время игры, но этого не произошло. Рекордом спортивных памятных вещей, которые носили во время игры, остается футболка Майкла Джордана с финала НБА 1998 года, которая в прошлом году была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за € 9,1 млн.

Напомним, всего в наборе было шесть футболок Месси: с первого тайма финала с Францией, 1/2 финала с Хорватией, 1/4 финала с Нидерландами, 1/8 финала с Австралией и двух из трёх матчей группового этапа.

Материалы по теме
Месси, Холанд и Мбаппе — претенденты на звание лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android