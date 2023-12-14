Шесть футболок Месси были проданы на аукционе за € 7 млн

Шесть футболок нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в которых он играл на чемпионате мира — 2022 в Катаре, были проданы на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке. Общая стоимость всех экземпляров составила чуть больше € 7 млн.

Окончательная цена за футболки, которые были надеты во время первого тайма одного из матчей Аргентины на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, стала самой высокой ценой за спортивную памятную вещь в этом году, говорится в сообщении Sotheby's.

Sotheby's надеялся, что футболки Месси смогут установить аукционный рекорд среди спортивных памятных вещей, носимых во время игры, но этого не произошло. Рекордом спортивных памятных вещей, которые носили во время игры, остается футболка Майкла Джордана с финала НБА 1998 года, которая в прошлом году была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за € 9,1 млн.

Напомним, всего в наборе было шесть футболок Месси: с первого тайма финала с Францией, 1/2 финала с Хорватией, 1/4 финала с Нидерландами, 1/8 финала с Австралией и двух из трёх матчей группового этапа.