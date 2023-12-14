Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Ренан вместо «Коринтианса» перейдёт в «Интернасьонал»

Защитник «Зенита» Ренан вместо «Коринтианса» перейдёт в «Интернасьонал»
Комментарии

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан вместо «Коринтианса» перейдёт в «Интерсаньонал», сообщает спортивный журналист Густаво Фуртадо.

По информации источника, Ренан должен перейти в «Интернасьонал» вместо «Коринтианса». При этом сам Роберт желает вернуться в «Коринтианс», где футболист воспитывался и раскрылся.

Напомним, «Вест Хэм» планировал купить Ренана, однако игрок должен отправиться в аренду в Бразилию, так как из-за санкций перевод финансов из Англии в Россию невозможен. «Коринтианс» был вероятным вариантом для перехода, однако переговоры клуба с «Зенитом» зашли в тупик.

Ренан в нынешнем сезоне МИР Российской Премьер-Лиги сыграл за сине-бело-голубых восемь матчей, в которых голевыми действиями не отметился.

Материалы по теме
Переговоры «Зенита» и «Коринтианса» по Ренану зашли в тупик — ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android