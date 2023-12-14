Защитник «Зенита» Ренан вместо «Коринтианса» перейдёт в «Интернасьонал»

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан вместо «Коринтианса» перейдёт в «Интерсаньонал», сообщает спортивный журналист Густаво Фуртадо.

По информации источника, Ренан должен перейти в «Интернасьонал» вместо «Коринтианса». При этом сам Роберт желает вернуться в «Коринтианс», где футболист воспитывался и раскрылся.

Напомним, «Вест Хэм» планировал купить Ренана, однако игрок должен отправиться в аренду в Бразилию, так как из-за санкций перевод финансов из Англии в Россию невозможен. «Коринтианс» был вероятным вариантом для перехода, однако переговоры клуба с «Зенитом» зашли в тупик.

Ренан в нынешнем сезоне МИР Российской Премьер-Лиги сыграл за сине-бело-голубых восемь матчей, в которых голевыми действиями не отметился.