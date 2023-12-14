«Вильярреал» победил «Ренн» и занял 1-е место в квартете F группового этапа ЛЕ
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Сегодня состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024, в котором встретились французский «Ренн» и испанский «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). Она завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе испанского клуба забитыми мячами отличились Херар Морено (с пенальти), Ильяс Ахомаш и Дани Парехо. У хозяев голами отличились Лоранс Ассиньон и Людовик Бланс.
Таким образом, «Вильярреал» заработал 13 очков за шесть туров группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. Команда из Испании заняла первое место в турнирной таблице квартета F. «Ренн», в свою очередь, остался с 12 очками. Он финишировал на второй строчке. Обе команды вышли в плей-офф ЛЕ.
Лига Европы . Группа F. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 20:45 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
2 : 3
Вильярреал
Вильярреал, Испания
0:1 Морено – 36' 1:1 Ассиньон – 37' 1:2 Ахомаш – 62' 2:2 Блас – 79' 2:3 Парехо – 80'
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