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Задолженность «Зенита» за переход Алберто может помочь «Интернасьоналу» в трансфере Ренана

Задолженность «Зенита» за переход Алберто может помочь «Интернасьоналу» в трансфере Ренана
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Санкт-петербургский «Зенит» по-прежнему должен «Интернасьоналу» € 3 млн за переход нападающего Юри Альберто. Этот факт может помочь бразильскому клубу в переговорах с руководством команды России по трансферу защитника Роберта Ренана, сообщает Fute RS в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что 20-летний бразильский защитник сине-бело-голубых Роберт Ренан вместо «Коринтианса» перейдёт в «Интерсаньонал».

Напомним, бразильский форвард Юри Алберто перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» зимой 2022 года. По данным Transfermarkt сумма трансфера составила € 25 млн. В данный момент футболист принадлежит «Коринтиансу».

Роберт — воспитанник «Коринтианса». Футболист дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года в качестве обмена на игрока Юри Алберто. В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.

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