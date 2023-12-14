Лодыгин не смог помочь «Панатинаикосу» сохранить третье место в группе Лиги Европы

Сегодня, 14 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречались греческий «Панатинаикос» и израильский «Маккаби». Команды играли на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Футболисты «Маккаби» вышли вперёд уже на 20-й минуте матча. Отличился полузащитник Дин Дэвид. На 74-й минуте Тьяронн Чери увеличил преимущество гостей до двух мячей. Греческому клубу удалось отыграть один мяч на 89-й минуте. Его автором стал нападающий Фотис Иоаннидис.

Российский голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин провёл на поле все 90 минут, но не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После этой победы в активе клуба их Хайфы стало пять очков. Израильтяне обошли «Панатинаикос» на одно очко и заняли третье место в группе F, позволяющее выступить в первом раунде плей-офф Лиги конференций. Греческий клуб закончил группой этап на последнем месте и завершил своё выступление в еврокубках.