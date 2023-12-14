Российский полузащитник «Аталанты» Миранчук оформил голевую передачу в матче с «Ракувом»

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между польским «Ракувом» и итальянской «Аталантой». Он проводится в Ченстохове (Польша). На момент написания новости гости ведут со счётом 1:0.

На 14-й минуте в их составе забил Луис Мурьель. Голевую передачу на колумбийца сделал полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лиги Европы Миранчук принял участие трёх матчах. В них Алексей не смог отличиться результативными действиями.

Напомним, после пяти туров группового этапа Лиги Европы «Аталанта» заработала 11 очков. Она располагается на первом месте в турнирной таблице квартета D. Клуб из Италии уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира. «Ракув», который набрал четыре очка, пребывает на последней строчке.