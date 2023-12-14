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Российский полузащитник «Аталанты» Миранчук оформил голевую передачу в матче с «Ракувом»

Российский полузащитник «Аталанты» Миранчук оформил голевую передачу в матче с «Ракувом»
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В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между польским «Ракувом» и итальянской «Аталантой». Он проводится в Ченстохове (Польша). На момент написания новости гости ведут со счётом 1:0.

Лига Европы . Группа D. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Ракув
Ченстохова, Польша
2-й тайм
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Мурьель – 14'     0:2 Бонфанти – 26'     0:3 Мурьель – 72'    

На 14-й минуте в их составе забил Луис Мурьель. Голевую передачу на колумбийца сделал полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лиги Европы Миранчук принял участие трёх матчах. В них Алексей не смог отличиться результативными действиями.

Напомним, после пяти туров группового этапа Лиги Европы «Аталанта» заработала 11 очков. Она располагается на первом месте в турнирной таблице квартета D. Клуб из Италии уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира. «Ракув», который набрал четыре очка, пребывает на последней строчке.

Турнирная таблица Лиги Европы
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